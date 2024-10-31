Выставка репродукций картин итальянских художников открылась в Шатуре

Репродукции полотен XVII–XVIII веков из богатой коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина представили в филиале «Шатурская ГРЭС». Куратор итальянской живописи Виктория Маркова специально отобрала для экспозиции 15 работ.

На выставке «Фантазии и реальность» можно увидеть полотна Алессандро Маньяско и Пьетро Дандини, которые помогают посетителям окунуться в мир глубоких переживаний. Эта экспозиция стала уже седьмой в рамках проекта «Искусство для всех», который реализуется с 2019 года. И с каждым годом выставки становятся все интереснее.

«Отрадно, что у сотрудников электростанции есть уникальная возможность прикоснуться к большому искусству», — заявила руководитель пресс-службы филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Евгения Метелкина.

Она добавила, что после знакомства с репродукциями многие наверняка поедут в Москву, чтобы увидеть оригиналы представленных на выставке картин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».