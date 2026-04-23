В филиале «Юбилейный» в Королеве начали использовать новое оборудование для лазерной хирургии глаз

В больнице города Королев, на улице Пионерская, 8/10, произошло значимое событие для пациентов с глаукомой и отслойкой сетчатки. С апреля 2025 года жителям не нужно ехать в столичные клиники за специализированной помощью — все необходимое теперь есть в их родном городе.

Депутат Мособлдумы Александр Легков посетил больницу и осмотрел новое оборудование. Он остался доволен увиденным, прогулявшись по корпусам и заглянув в малую операционную и кабинет ЛОР-комбайна.

Недавно в филиале «Юбилейный» появились сразу два важных устройства. Одним из них стал новый флюорограф, установленный в апреле 2025 года. Однако настоящим прорывом стали два аппарата для лазерной хирургии: Optimis Fusion и EasyRet.

Optimis Fusion способен одновременно очищать помутневшую капсулу хрусталика и лечить глаукому. EasyRet же «приваривает» сетчатку при ее отслойке, диабетической ретинопатии и макулярном отеке. Ранее такое оборудование было редкостью в регионе, а теперь стало частью повседневной практики в «Юбилейном».