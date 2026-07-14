В фермерском хозяйстве «Моя малина» начали использовать роботов-мульчеров

В Орехово-Зуевском городском округе, у деревни Анциферово, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Моя малина» на площади в пять гектаров выращивают полезную ягоду. В этом году здесь начали применять новую технику — мульчеры и небольшие тракторы.

Как рассказал руководитель хозяйства Евгений Чемин, новая техника не вредит почве и корням малины. Газонокосилка с дистанционным управлением может проходить под кустами, не задевая разросшиеся ветки и ягоды. Специализированная самоходная техника позволяет не просто скашивать, а измельчать даже очень высокую траву.

Управлять роботом-мульчером могут не только взрослые, но и подростки. На ферме планируют привлечь к работе молодежь. Эксплуатация устройства проходит на безопасном расстоянии от газонокосилки, так как работа с техникой осуществляется через пульт с джойстиками.

С 2021 года в Орехово-Зуевском округе занимаются выращиванием малины сорта «Атлант». Рынок сбыта продукции охватывает все Подмосковье. В текущем сезоне к сбору малины приступят в начале августа. В прошлом году на фермерском производстве вырастили около 3,5 тонны сладкой ягоды.