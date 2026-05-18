В Федоровке возведут газопровод длиной 1400 метров

В деревне Федоровка планируют построить газопровод протяженностью 1400 метров. В рамках проекта будет установлен и запущен пункт редуцирования газа, что необходимо для обеспечения бесперебойной и безопасной подачи газа, так как газопровод относится к категориям высокого и среднего давления.

По завершении работ жители деревни смогут подавать заявки на подключение газа. Прием заявок начнется в конце лета, и благодаря новому газопроводу возможность подключить газ появится у 22 заявителей.

Проект реализуется в рамках программы социальной газификации. В ее рамках газопроводы строят до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Программа действует на территории Московской области с июня 2021 года и стала бессрочной с марта 2022 года.