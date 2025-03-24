Еще 25 предприятий начали строить в индустриальных парках Подмосковья

Строительство 25 производственно-складских объектов начали в этом году в индустриальных парках Московской области. Общая площадь помещений составит 96,5 тысячи квадратных метров.

Все необходимые разрешения компании уже получили. Реализация проектов позволит создать свыше 700 рабочих мест для жителей региона.

«Общий объем инвестиций оценивается в 11,8 миллиарда рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В индустриальном парке «Подосинки» в Дмитровском округе, в частности, построят новый завод, который будет выпускать корма для животных, а в индустриальном парке «Заречный» возведут производственно-складской объект.