Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках в выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в 29 округах Подмосковья в выходные. Жители смогут пройти осмотр врача в Красногорске, Дмитрове, Жуковском, Серпухове и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители смогут не только посетить врачей, но и сделать прививку от гриппа. О важности этой процедуры напомнил глава ведомства Алексей Сапанюк.

«В эти выходные выездные бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», — сказал он.