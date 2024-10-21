День открытых дверей прошел в колледже в Электростали

Мероприятие в рамках федерального проекта «Профессионалитет» провели для будущих абитуриентов в Электростали. В Едином дне открытых дверей приняли участие и студенты колледжа.

Гостей учебного заведения поприветствовала директор Электростальского колледжа Оксана Мосейчук. Она рассказала, что студенты проходят отличную практическую подготовку, а выпускников готовы взять на работу ведущие предприятия Подмосковья.

Начальник управления образования муниципалитета Елена Митькина отметила, что профориентация для школьников имеет большое значение, поскольку помогает выбрать будущую специальность.

Студенты колледжа провели для абитуриентов и их родителей различные мастер-классы и познавательные квизы. Например, в антиквизе «Создай свой атом» нужно было создать уникальный атом, используя навыки различных профессий. Опытные педагоги организовали для ребят профессиональные пробы. Главный партнер колледжа по проекту — компания «Машиностроительный завод» — устроила интерактивную площадку, где школьникам рассказывали о деятельности предприятия, практике и трудоустройстве.

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