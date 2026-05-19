В Электростальской больнице установили новое медицинское оборудование

В Электростальской больнице появился новейший медицинский аппарат — артроскопическая стойка. Этот комплект аппаратуры позволит проводить малоинвазивные внутрисуставные операции через микроразрезы с использованием оптики и специальных инструментов. Такой подход создает более комфортные условия для пациентов и ускоряет процесс их восстановления.

Врач-травматолог-ортопед Алексей Колышев отмечает: «Артроскопические процедуры позволяют ускорить процесс операции, повысить точность вмешательства и выполнить больший объем работы». Это особенно важно при повреждениях крупных суставов, таких как плечевой и коленный.

Повреждения плечевого сустава могут серьезно повлиять на качество жизни человека. Новое оборудование дает возможность врачам малоинвазивно восстановить функции сустава и вернуть пациента к нормальной жизни в кратчайшие сроки.

Одним из первых пациентов, прошедших такую операцию, стал сотрудник местного завода. У него был разрыв вращательной манжеты плеча — повреждены сухожилия, отвечающие за движение в суставе. Благодаря артроскопической операции мужчина быстро вернулся к полноценной жизни, избежав значительных травм.