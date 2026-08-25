Операционный блок больницы в Электростали капитально отремонтируют

В акушерском отделении Электростальской больницы стартовал ремонт операционного блока на пятом этаже. Специалисты уже демонтировали старое покрытие полов и потолков, приступили к отделке стен и обновлению инженерных коммуникаций.

В ходе ремонта планируется заменить окна и двери, выполнить отделку стен и потолков, установить новое освещение и смонтировать систему электроснабжения. Также заменят элементы системы теплоснабжения в смежных помещениях.

Ремонт затронет и зону выписки матерей и новорожденных. Для них сделают современную и красивую фотозону.

Кроме того, обновят входную группу: полностью заменят конструкцию козырька, чтобы избежать стекания воды с крыши на дверь. Также планируется обновить плитку и резиновый настил, чтобы предотвратить скольжение в дождливую и снежную погоду.

Ремонт ведется по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы. Завершить работы планируют за полтора месяца.