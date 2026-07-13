В Электростали реализуют программу по повышению эффективности теплоснабжения

В городском округе Электросталь стартовала масштабная программа по улучшению теплоснабжения. Она включает капитальный ремонт тепловых сетей и модернизацию котельных.

Планируется провести капитальный ремонт на пяти участках тепловых сетей общей протяженностью около 12 километров. До конца 2026 года будут введены в эксплуатацию четыре блочно-модульные котельные во Фрязево, Иванисово, Елизаветино и восточной части города. Еще три построят в 2027 году.

Новая котельная в восточной части города уже готова к отопительному сезону. К ней подключены 12 многоквартирных домов, ранее запитанных от котельной «Восточная». Модернизация позволила снизить нагрузку на оборудование и улучшить циркуляцию тепла в отдаленных районах.

На котельной «Восточная» уже заменили четыре котла — два ПТВМ-30 и два «Евротерма-15». Установлены новые насосы и реконструирована система химводоподготовки. Сейчас ведутся работы по переводу оборудования с мазута на дизель для резервного топливного хозяйства. Это необходимо для обеспечения надежности работы в случае отключения газа.

Ранее котельная принадлежала частному собственнику, который не обеспечивал ее надежную эксплуатацию. Из-за этого возникали проблемы с химводоподготовкой и утечками, что приводило к недостатку тепла у жителей домов, запитанных от «Восточной». Благодаря поддержке правительства Московской области и силовых структур имущество перешло в муниципальную собственность, и теперь все оборудование котельной работает надежно и исправно.