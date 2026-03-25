В Электростали прошли учения по ликвидации условного пожара в школе

В среду, 25 марта, сотрудники 238-й, 240-й и 256-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы участвовали в тренировке по тушению пожара в «Степановской средней общеобразовательной школе имени Б.А. Воробьева», расположенной в поселке Всеволодово городского округа Электросталь.

Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Шляхтенков отметил, что цель мероприятия — повышение готовности пожарно-спасательных подразделений к действиям при пожаре на объектах с массовым пребыванием детей, а также проверка подготовленности сотрудников учебного учреждения к эвакуации.

Согласно сценарию тренировки, из-за короткого замыкания произошло возгорание в музыкальном зале на первом этаже детского сада. Пожар быстро распространялся, выделяя токсичные продукты горения и дым. Сотрудники учреждения сообщили о возгорании в службу экстренной помощи «Система-112» и провели эвакуацию детей и персонала. Один ребенок остался внутри, его местонахождение было неизвестно.

Прибыв на место, спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведку. На втором этаже был найден потерявшийся ребенок, которого благополучно вывели на свежий воздух. Огнеборцы оперативно ликвидировали условное возгорание, развернув магистральные линии и подключившись к пожарным гидрантам.

«Главная задача подобных занятий — дать необходимые знания персоналу учреждения о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, куда и как правильно сообщить о пожаре», — подчеркнул Дмитрий Шляхтенков.