В Электростали прошла церемония награждения за высокие достижения в различных сферах

В городе Электросталь на улице Ялагина в школе №22 17 июня состоялась торжественная церемония награждения учеников и педагогов образовательных учреждений. Награды вручали за выдающиеся успехи в научно-техническом творчестве, искусстве, спорте и общественной деятельности.

За прошедший учебный год более четырехсот школьников стали победителями региональных и всероссийских конкурсов. Учащиеся демонстрировали свои таланты на олимпиадах РАНХиГС, СПбГУ, в Евразийской лингвистической олимпиаде и по 3D-технологиям. Успехи в робототехнике и конкурсе «Высший пилотаж» подтверждают высокий уровень образования в Электростали.

Помимо учебных достижений, было проведено более двухсот семидесяти волонтерских акций, в которых приняли участие около 1300 человек. Благодарственными письмами и грамотами наградили командиров отрядов, среди которых ученик восьмого класса Ярослав Касилин из восемнадцатой школы. С пятого класса он участвует в кадетском движении и занимается строевой и физической подготовкой. Недавно его отряд занял первое место на соревнованиях «Тропа разведчиков», обойдя шестьдесят команд.

На церемонии также отметили педагогов за их вклад в успехи учеников. Особое внимание уделили лидерам среди образовательных учреждений: гимназии «Новое поколение», лицею №7, школе №15 и центру «Диалог».