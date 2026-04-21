В Электростали прошла акция по озеленению города

В 2018 году в городском округе Электросталь состоялась областная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Главной площадкой стала пешеходная аллея на проспекте Ленина, которая была открыта после благоустройства.

Директор молодежного центра, депутат местного Совета Марина Ваганова вместе с волонтерами Подмосковья посадила две березы. Сейчас эти деревья уже достигли более трех метров в высоту и имеют раскидистую крону.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Московской области с 2013 года. Ее главная цель — восстановление лесов после эпидемии короеда-типографа. Также она направлена на благоустройство города и создание зеленых зон.

По словам Марины Вагановой, такие акции важны для восполнения кислорода и создания комфортных условий для жизни в городе. Участие в посадке деревьев помогает сделать Электросталь более уютной и экологичной.