В Электростали прошел семинар по фиджитал-спорту для педагогов

14 апреля в городе Электросталь состоялся областной методический семинар на тему «Интеграция реальных и компьютерных соревнований в фиджитал-спорте». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В семинаре приняли участие 92 педагога физической культуры и информатики из 28 муниципальных образований Московской области. Мероприятие было направлено на изучение нового формата спорта, который объединяет физическую активность и цифровые технологии.

Участники семинара ознакомились с основами фиджитал-движения, попробовали свои силы в организации соревнований, разобрали принципы создания команд и выбора дисциплин. Также обсуждались правила и современные подходы к оценке результатов. Практическая часть позволила педагогам применить полученные знания в смоделированных ситуациях.

Организаторы отмечают, что фиджитал-спорт помогает общаться со школьниками на понятном им языке, сочетая движение и технологии. Это повышает интерес детей к занятиям физической культурой и способствует их всестороннему развитию.