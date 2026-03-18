В Электростали продолжается капремонт детской музыкальной школы

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11, продолжаются работы по капитальному ремонту детской музыкальной школы. Строительная готовность объекта достигла 33%, как информирует пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам национального проекта «Семья».

«На объекте завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные работы, ремонт фасада», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания составляет 1729,8 квадратных метров. В процессе капремонта специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, утепят и покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленная музыкальная школа должна в 2026 году.