Детскую музыкальную школу в Электростали капитально отремонтируют в этом году

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11, продолжается капитальный ремонт детской музыкальной школы. Строительная готовность объекта достигла 50%, как сообщила в понедельник пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте 25 человек. Ведутся работы по устройству перегородок и кровли, отделочные и электромонтажные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — отметила пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания составляет 1729,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную музыкальную школу планируют в 2026 году.