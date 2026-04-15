В Электростали после капремонта открылось обновленное педиатрическое отделение

В подмосковной Электростали на проспекте Ленина, 10, после капитального ремонта открылось педиатрическое отделение поликлиники № 2. Здесь обслуживаются более 9 тысяч детей, проинформировала пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Строители заменили инженерные сети и сантехническое оборудование, дверные блоки. Внутренние помещения и входная группа также подверглись обновлению. Теперь в поликлинике есть современная зона регистратуры, удобные места для ожидания пациентов и работы врачей.

Ремонт провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас в отделении трудятся четыре врача-педиатра, функционируют кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики и массажа, а также служба «Справка в один шаг».