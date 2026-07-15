В Электростали отмечают День акушера-гинеколога

Сегодня в России отмечают День акушера-гинеколога. В Электростальской больнице заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий проводит операции различной сложности.

Игорь Ликий более 12 лет работает врачом акушером-гинекологом. Свою профессию он выбрал еще в школьные годы, вдохновленный примером родителей-медиков. После университета Игорь выбрал специализацию в области гинекологии как хирургическое направление, связанное с малым тазом. Его привлекает возможность помогать пациенткам становиться мамами и оперативно решать возникающие проблемы.

В современной медицине для лечения заболеваний женской репродуктивной системы используют малоинвазивные методы, такие как лапароскопия и гистероскопия. Эти операции выполняются врачами ежедневно. Сегодня заведующий отделением проведет лапароскопическое удаление новообразования яичника и доброкачественной миомы матки.

Гинекология включает в себя как плановую, так и экстренную помощь. Пациентки могут поступать в критическом состоянии — с массивными кровопотерями, воспалениями. В таких ситуациях врачи должны быстро принимать решения и действовать слаженно.

После таких операций период восстановления обычно короткий — пациентки выписываются из больницы через два-три дня. Они уходят довольные и счастливые благодаря профессионализму и слаженной работе персонала.