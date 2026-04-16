В Электростали обновляют спортивную школу олимпийского резерва

На улице Красной, 36, в подмосковной Электростали продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь». Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

В здании, построенном в 1958 году и имеющем общую площадь 608,5 квадратных метров, планируют обновить фасад и входную группу, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также в рамках капитального ремонта планируется завезти новую мебель и благоустроить прилегающую территорию.

Работы на объекте проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году.