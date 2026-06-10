В Электростали наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников

В Доме культуры имени Карла Маркса городского округа Электросталь состоялось торжественное награждение призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Среди отличившихся учеников — выпускник школы № 13 Виталий Симонов, который занял первое место в заключительном этапе олимпиады по робототехнике и стал призером регионального этапа по технологии.

С раннего возраста Виталий увлекается робототехникой, признавая ее сложность из-за необходимости объединять знания физики, информатики и умения работать с инструментами. В этом году финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике претерпел изменения: вместо проектов участникам предложили выполнить единое техническое задание. Все конкурсанты должны были создать робота, способного чертить на приклеенном к доске листе бумаги, в ограниченное время написать программу и настроить задачи для своего механизма.

По мнению Виталия, выполнение такого задания более увлекательно, чем разработка проекта, поскольку единое техническое задание ставит перед участниками определенные рамки и требует решения сложных задач.

Теперь перед Виталием стоит задача сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Он не стремится к максимальному баллу, а хочет проверить свои знания и обеспечить себе запасной план при поступлении. В будущем он планирует поступить либо в Московский физико-технический институт на факультет робототехники и компьютерной техники, либо в Высшую школу экономики на направление проектирования интеллектуальных робототехнических систем.