В Электростали начнут прокладывать газовые сети по нескольким улицам

В городе Электросталь начались работы по прокладке газовых сетей. Новая трасса будет проходить по улицам Жулябина, Первомайская, Пушкина и проспекту Ленина. Этот проект — часть программы «Социальная газификация», которая направлена на то, чтобы сделать газовое отопление более доступным для жителей Подмосковья.

Ключевые параметры проекта: * Работы планируют завершить к концу первого квартала 2026 года. * Протяженность газовых сетей составит около 400 метров. * В рамках программы трубы будут проложены до границ земельных участков заявителей.

Прокладка газовых сетей зимой требует особого подхода. Специалисты сначала расчищают территорию от снега, затем пробивают промерзшую землю с помощью перфораторов и готовят траншеи для труб. На участках с тротуарами бригада аккуратно демонтирует брусчатку, а после укладки газопровода восстанавливает покрытие в первоначальном виде.

Чтобы стать участником программы «Социальная газификация», можно подать заявку несколькими способами: * через личный кабинет Мособлгаза: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/auth/login; * на сайте АО «Мособлгаз»: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map; * через портал Единого оператора газификации: https://connectgas.ru/; * на портале «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/.