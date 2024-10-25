Два новых агрегата установят в котельной «Восточная» в Электростали
Работы по демонтажу старого оборудования начались в котельной «Восточная». В ближайшее время ему на смену установят новые котлы Eurotherm.
Специалисты разобрали заднюю стену здания, подложили под старый котел рельсы и вытащили его с помощью 120-тонного крана. Из-за ограниченного пространства приходилось работать очень осторожно: существовал риск повреждения дымовых труб.
На место демонтированного агрегата будет установлен новый котел мощностью 15 гигакалорий в час, вес которого составляет 22 тонны. Завершение обвязки и пуско-наладочные работы планируются в конце следующей неделе
Второй котел доставят в середине ноября. Для его монтажа также потребуется разобрать часть стены здания, что прибавит сложности специалистам.
Чтобы обеспечить эффективную работу котельной в зимний период, необходимо выполнить все работы качественно и быстро. Новые котлы смогут обеспечить при сильных холодах дополнительный резерв мощности.
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