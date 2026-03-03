В Электростали капитально отремонтируют школу боевых искусств

В городском округе Электросталь в здании Школы боевых искусств проходят масштабные ремонтные работы. Бригада из десяти специалистов трудится над обновлением спортивного зала и административного корпуса.

На данный момент рабочие завершают демонтаж и согласовывают проект будущей отделки. Уже решено, что фасад здания будет выполнен в черно-белых цветах с красными акцентами. Его стиль будет напоминать баскетбольный зал на Пионерской улице.

Основные работы по укреплению конструкций и черновой отделке начнутся в конце марта. После ремонта в школе установят современное и безопасное оборудование. Посетители смогут пользоваться комфортными раздевалками и душевыми.

Открытие обновленной школы боевых искусств запланировано к началу нового учебного года.