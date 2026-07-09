В Электростали активно развивается агропромышленный комплекс «Иванисово»

Агропромышленный комплекс «Иванисово» в городском округе Электросталь переживает период активного развития. После смены управления в 2020 году предприятие вступило в новый этап своей истории и теперь готовится к строительству второй очереди.

Общая площадь агрокомплекса составляет 33 гектара, из которых 20 уже введены в эксплуатацию. Здесь ежегодно производят 14 тысяч тонн продукции — огурцы и томаты. Инфраструктура комплекса включает в себя действующую котельную, водозаборный узел с шестью скважинами, дороги, освещение и связь.

Вторая очередь займет площадь в 13 гектаров. Из них 11 будут отведены под выращивание томатов, а оставшиеся два — под салат. Для выращивания салата планируется использовать полностью роботизированную линию, которая включает в себя рассадные отделения, логистический центр и общежитие для сотрудников.

Теплицы нового комплекса будут оборудованы LED-подсветкой, что положительно скажется на урожайности и позволит снизить энергопотребление на 20%. Это особенно важно для Московской области.

Стоимость строительства второй очереди оценивается в 11,8 миллиарда рублей. Самая крупная статья расходов — система досветки, которая обойдется более чем в 2 миллиарда рублей. Также в стоимость входят расходы на оборудование, особенно для роботизированных систем в рассадном и салатном отделениях.

Сейчас вторая очередь находится на стадии предпроекта. Заключен договор, и ведется детальная проработка всех аспектов будущего строительства. Ожидается, что вторая очередь агрокомплекса будет введена в эксплуатацию в течение трех-четырех лет. Планируется, что комплекс будет производить 7 500 тонн томатов и 2 000 тонн салата в год, а также создаст 250 рабочих мест.