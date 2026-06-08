В электросетевых компаниях Подмосковья продолжат подготовку кадров по целевому набору

В компаниях «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» активно идет подготовка будущих специалистов через механизм целевого обучения. На данный момент в вузах и ссузах Москвы и Московской области по целевым договорам с этими компаниями обучаются 373 студента.

В этом году «Россети Московский регион» примет на работу 67 целевых выпускников: 44 из высших учебных заведений и 23 из колледжей и техникумов. В текущем году по целевым направлениям от «Мособлэнерго» обучается 37 студентов, а в 2026 году выпуск по целевым договорам составит девять человек.

Согласно данным по профессиональным образовательным организациям Подмосковья, в 14 колледжах и техникумах региона, включая Губернский, Коломенский, Щелковский, Павлово-Посадский, Шатурский и другие, общая численность обучающихся по всем направлениям составляет 7927 человек, из которых 690 осваивают программу «Электроэнергетика». Наиболее значительное количество будущих энергетиков сосредоточено в техникуме «Подмосковье», колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова, Шатурском техникуме и Павлово-Посадском техникуме.

«Подготовка квалифицированных кадров — основа надежности сетевого комплекса Московской области. Мы планомерно наращиваем систему целевого обучения по направлению „Электроэнергетика“, которая гарантирует трудоустройство выпускников и закрывает потребности наших ключевых электросетевых компаний», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.