В Электрогорске временно закроют переезд из-за ремонтных работ

В городе Электрогорск Павлово-Посадского округа Московской области 13 августа временно ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

Переезд будет закрыт с 08:00 до 20:00. Водителей просят учитывать это при планировании своих поездок и использовать альтернативный маршрут через улицу Островского.

Московская железная дорога призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности движения.