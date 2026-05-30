В Электрогорске торжественно открылась новая зона отдыха

Жители Электрогорска с радостью встретили открытие новой благоустроенной зоны отдыха у Стахановского озера. Вместо старых тропинок появились железные дорожки на сваях и тротуары, а рядом с центральным входом расположилась новая баскетбольная площадка. Также был построен большой пирс и несколько детских площадок.

В честь открытия были организованы мастер-классы и игровые программы для детей. На центральной площадке состоялось награждение рабочих, которые трудились над созданием зоны. Грамоты вручили временно исполняющий полномочия главы Сергей Балашов и депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Специалисты сумели завершить работы в короткие сроки, начав их еще зимой и не останавливаясь даже во время разлива озера. Территория полностью благоустроена, включая освещение, что позволяет посещать набережную круглосуточно. Любой желающий может прийти сюда, чтобы отдохнуть или заняться спортом.

В 2023 году была благоустроена другая половина «Стахановского берега», где установили качели, зоны отдыха у воды и смотровую площадку. Теперь территория выглядит полностью завершенной.