В Электрогорске открылся сквер имени Александра Болошева

На Комсомольской улице в городе Электрогорск 29 мая состоялось открытие сквера, посвященного советскому баскетболисту Александру Болошеву. В этот день на месте старого дома собралась большая толпа.

В честь спортсмена здесь установили памятник. Родственники баскетболиста под аплодисменты присутствующих сняли ткань с монумента. Композиция получилась необычной: словно бронзовый баскетболист вырывается из камня.

Помимо семьи Александра Болошева, на мероприятие приехали его коллеги и друзья. В честь открытия сквера прошел первый баскетбольный турнир, в котором приняли участие подростки из Павловского Посада и Электрогорска.

На территории сквера расположились баскетбольная площадка, тренажеры и лавочки. Теперь приходить сюда можно будет в любое время — по периметру установлено освещение.