В «Экодеревушке» под Коломной улитки стали основой необычной фермы

В селе Парфентьево городского округа Коломна находится одна из самых необычных ферм региона — «Экодеревушка». Здесь улитки не просто деликатес, а настоящее вдохновение для бизнеса. Они помогают создавать косметику, становятся основой десятков ресторанных блюд и даже могут получить новое применение в медицине.

История проекта началась в 2013 году, когда Сергей Балаев взял в аренду заброшенную ферму. Раньше здесь разводили коз и овец, производили молоко и сыр. «Мы взяли ферму в аренду... Чтобы представить, что было в тринадцатом году, — упавшие крыши, трактора тонули в грязи. Потихонечку начали здесь работать», — вспоминает руководитель проекта.

Постепенно хозяйство стало привлекать туристов. Посетители приезжали посмотреть на животных, покормить их и познакомиться с жизнью фермы. Именно интерес гостей подтолкнул владельца искать новые идеи. Так появилась мысль открыть улиточную ферму.

Первые эксперименты оказались неудачными — завезенные виды не приживались. На поиск правильной технологии ушло несколько лет. «Пять лет жизни отдал... Первую улитку завез из Крыма — она погибла. Потом начал изучать европейский опыт, искать те виды, которые действительно выращивают», — рассказал Сергей Балаев.

Сегодня хозяйство считается крупнейшей улиточной фермой в мире. Здесь выращивают два европейских вида улиток — Мюллер и Максима — и готовят около 20 блюд из этого продукта. «Такого вообще нигде в мире нет — начиная от улиточных пельменей и заканчивая том-ямом и бургерами», — отметил Сергей.

Полученный улиточный муцин используют также для производства собственной косметики. Одновременно специалисты работают над созданием медицинского крема против ожогов, который планируют зарегистрировать как официальное медицинское изделие.

«Экодеревушка» известна тем, что в одном месте можно попробовать улиток, увидеть крокодилов, познакомиться с фермерским производством и узнать, как необычные продукты превращаются в деликатесы и косметику. Владелец необычного агротуристического комплекса уверен: удивлять посетителей можно бесконечно, если постоянно искать новые идеи.