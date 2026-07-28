В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

В больницу города Егорьевск Московской области поступили два новых гастроскопа от японской фирмы. Они позволят врачам проводить исследования более качественно и увеличить количество пациентов, которых можно обследовать за рабочий день.

Гастроскопы используются для диагностики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. С их помощью врачи могут выявлять воспалительные заболевания, язвы, полипы, а также доброкачественные и злокачественные новообразования. В Егорьевской больнице также проводят бронхоскопию и колоноскопию.

«Допоставка оборудования позволит нам выполнять гастроскопию более качественно и чередовать аппараты во время работы. Один эндоскоп проходит обработку, вторым мы проводим исследование. Это позволит увеличить количество исследований в течение рабочего дня», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Егорьевской больницы Алексей Ермилышев.

Новые аппараты подключаются к эндоскопической стойке и помогают сделать работу специалистов более удобной и непрерывной. В среднем в отделении проводят от десяти эндоскопических исследований в день.

Получение нового эндоскопического оборудования стало возможно благодаря программе обновления здравоохранения Подмосковья.