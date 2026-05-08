В Егорьевском округе капитальный ремонт моста через реку Белавинку выходит на новый этап

В муниципальном округе Егорьевск активно продолжается капитальный ремонт моста через реку Белавинку, который расположен у деревни Янино. Этот мост, построенный в 1964 году, имеет длину 50 метров и связывает пять населенных пунктов: деревни Янино, Юринская, Харинская, Старый Спасс и село Лелечи. Для местных жителей это не просто сооружение, а единственная дорога к дому, работе, школе и скорой помощи.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Строители забивают сваи на глубину до 12 метров, что обеспечивает устойчивость моста даже в самые сильные паводки. Весной этого года река Белавинка разлилась аномально сильно, но новый мост будет способен противостоять таким природным явлениям.

На данный момент 25 специалистов и две единицы спецтехники работают в две смены. Они уже заменили балки пролетного строения, установили переходные плиты и межбалочные швы, укрепили конусы. Начался второй этап — устройство металлоконструкции пролетного строения.

«Этот мост — настоящая артерия для людей. Без него никуда, — говорит начальник участка Михаил Гречишкин. — Поэтому работаем без выходных, чтобы сдать объект в августе».

После завершения текущего этапа строителям предстоит уложить новый асфальт, смонтировать деформационные швы, установить барьерные ограждения и обустроить локально-очистные сооружения. Все эти меры обеспечат безопасность и комфорт для водителей и пешеходов, а также помогут сохранить чистоту воды в реке.