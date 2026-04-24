В Егорьевском музее представят работы мастера по кварцевому стеклу

В Каминном зале Егорьевского историко-художественного музея проходит выставка произведений советского и российского художника Алексея Зеля. Экспозиция включает 22 работы из кварцевого стекла, которые относятся как к музейному фонду, так и к семейным реликвиям, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 40 лет Алексей Зеля работал с кварцевым стеклом, температура плавления которого в три раза выше, чем у обычного стекла. Каждая статуэтка и подсвечник требует от мастера нескольких месяцев или даже лет кропотливого труда.

За свои выдающиеся достижения в творчестве Алексей Зеля был признан членом Высшей лиги Гильдии профессионалов в области декоративно-прикладного искусства и удостоен звания «Народный художник России». Его работы выставлялись в Эрмитаже и Третьяковской галерее.

Адрес музея: Московская область, город Егорьевск, улица Советская, 73/20. Выставка работает на постоянной основе.