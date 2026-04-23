В Егорьевске откроется выставка работ художника-керамиста Александра Гапонько

3 мая в Егорьевском историко-художественном музее стартует выставка «Эклектика в керамике». Инициатором проекта выступило Министерство культуры и туризма Московской области. На выставке будет представлено около 40 работ художника-керамиста, гончара Александра Гапонько, выпускника колледжа Гжельского государственного университета.

На экспозиции мастер представит свои смелые эксперименты и продемонстрирует возможности керамики. Александр Гапонько в одной работе соединяет разные техники: гончарный круг, лепку, рельефы. Кроме этого, художник работает с фарфором, красной глиной и каменными массами, расписывает майолику и обжигает изделия восстановительным обжигом.

Авторские изделия Александра Гапонько радуют своей необычной формой, фактурой, игрой света и цвета — от нежных переливов глазури до ярких, необычных решений. Выставка будет открыта для посещения до 20 августа.

Адрес музея: Московская область, город Егорьевск, улица Советская, 73/20.