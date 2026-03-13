В Егорьевском музее откроется выставка, посвященная животным

14 марта в Егорьевском историко-художественном музее начнется работа выставки под названием «Живое». Она будет посвящена животным. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что свои произведения на выставке представят около 20 авторов: художники, скульпторы и дизайнеры.

На экспозиции будут представлены различные виды и жанры изобразительного искусства — от классических образцов до современных форм высказывания. Посетители смогут увидеть скульптуры, живопись, графику, инсталляции и декоративно-прикладное искусство. Каждый мастер постарается раскрыть волнующую его тему из многогранного животного мира. Авторы через свои произведения поднимают острые вопросы экологии и напоминают о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Выставка будет открыта до 14 апреля. Подробная информация размещена на сайте Егорьевского историко-художественного музея https://egmuseum.ru/temporary_exhibitions.