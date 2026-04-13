В Егорьевском музее откроется выставка «Пасха красная» Вадима Ветлина

С 18 апреля в Егорьевском историко-художественном музее начнет работу выставка «Пасха красная» Вадима Ветлина. По информации Министерства культуры и туризма Московской области, экспозиция демонстрирует красоту и уникальность изделий, выполненных вручную в народных традициях.

Основу экспозиции составляет деревянная резьба, в которой каждый штрих мастера-резчика рассказывает свою историю. Посетители увидят выразительные образы из народной жизни: сцены быта, праздников, труда, а также светлые лики святых и сюжеты, вдохновленные православием.

Дополняет экспозицию живопись, яркая и эмоциональная, передающая всю палитру чувств и настроений. На выставке также представлена керамика с живой глазурью, которая поражает неповторимым блеском и уникальностью каждого изделия. Это результат совместной работы Вадима Ветлина с его супругой Ольгой.

Вадим и Ольга Ветлины — творческий союз художников из Сергиева Посада. Вадим — скульптор и живописец, Ольга — керамист. Супруги — постоянные участники профессиональных художественных выставок.

Экспозиция будет открыта до 18 мая.

Подробная информация размещена на странице ВКонтакте Егорьевского историко-художественного музея.