В Егорьевском музее откроется выставка декоративного искусства

14 февраля в Егорьевском историко-художественном музее стартует выставка «Потоки времени», посвященная декоративно-прикладному искусству. Автором экспозиции выступает Людмила Хозяшева, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры Гжельского государственного университета, член Союза художников России и лауреат международных и всероссийских конкурсов.

На выставке посетители познакомятся с техникой таписсерии — уникальной технологией ткачества, основанной на модификации полотняного переплетения. Произведения создаются с использованием природных и синтетических волокон, а также различных техник ткачества, вязания узлов, плетения и декорирования тканей. Особую ценность придает применение растительных компонентов.

В экспозиции будут представлены разнообразные текстильные произведения искусства, включая гобелены, батик, войлок и другие.

Открытие выставки запланировано на 15:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+. Выставка будет работать до 19 марта.

Подробности можно узнать на сайте Егорьевского историко-художественного музея: [egmuseum.ru](https://egmuseum.ru/temporary_exhibitions).