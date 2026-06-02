В Егорьевском лесничестве заработала система наблюдения за пожарами

Старший диспетчер Карина Богатова рассказала, что в ее распоряжении есть данные с семи видеокамер, установленных на территории лесничества. Камеры работают в автоматическом режиме, сканируя местность на 360 градусов и фиксируя любое задымление. При срабатывании системы диспетчер определяет, ложный ли это сигнал. Если нет, то устанавливается место возгорания.

Если огонь обнаружен в лесном фонде, информация передается лесничим, которые выезжают на место. Если горит поле или территория населенного пункта — сигнал уходит в ЕДДС, откуда направляют МЧС.

Кроме видеокамер, на станцию поступают данные с авиационного мониторинга, используются спутниковые термоточки и сообщения от местных жителей по номеру 112.

Карина Богатова работает в лесничестве шестой год и признается, что чувствует огромную ответственность, но старается оперативно отрабатывать каждую сработку. В этом году лесных пожаров в округе еще не было. Станция работает в штатном режиме, все службы готовы к любым вызовам.