В Егорьевском филиале диспансера установили новое оборудование для лечения кожи

Недавно кабинет оснастили аппаратом для общей узкополосной фототерапии с длиной волны 311 нанометров. Этот метод применяется при лечении псориаза, экземы, атопического дерматита, склеродермии и других заболеваний кожи. Устройство воздействует на весь кожный покров специальным ультрафиолетовым излучением. Дозу подбирают индивидуально с учетом диагноза и реакции пациента на процедуры.

Кроме того, кабинет получил новый прибор «Дермалайт 1000» для проведения ПУВА-терапии. Этот аппарат мобилен и удобен в управлении, он позволяет проводить процедуры в разных положениях. Главное преимущество устройства в том, что оно работает локально, воздействуя исключительно на пораженные участки кожи.

«Мы гордимся всеми аппаратами, потому что можем подобрать лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента и конкретного течения заболевания», — рассказала заведующая стационаром Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Булавина.

Физиотерапевтический кабинет работает в условиях стационара. Помощь пациентам старше 18 лет по ОМС здесь оказывают бесплатно. Лечение назначает и контролирует сертифицированный врач-физиотерапевт, а перед процедурами необходимо пройти обследование.

Новое оборудование поступило в учреждение при поддержке Министерства здравоохранения Московской области и руководства диспансера. Это позволило расширить возможности кабинета физиотерапии и повысить доступность специализированной помощи для жителей Подмосковья.