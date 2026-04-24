В Егорьевске завершат реконструкцию спорткомплекса «Мещера»

В городе Егорьевск скоро закончится реконструкция спортивного комплекса «Мещера». На территории появятся два падел-теннисных корта, обновленное футбольное поле с подогревом, зона для прыжков, беговые дорожки, сектор для метания ядра и открытый конный манеж. Также будут оборудованы зона для воркаута, новые парковки по периметру и модульные раздевалки с санузлами.

Мариам Аветисян, представитель компании-подрядчика «Ремистр», сообщила, что сейчас ведется отсыпка песка под стоянку, устройство опорной стенки под забор и работы по фундаменту будущей котельной. Уже установлен арматурный каркас, готовится заливка. Котельная обеспечит комплекс собственным теплом.

В административно-бытовом корпусе заканчивается капитальный ремонт. Полностью заменены инженерные сети, сантехника и вентиляция, обновлена кровля и фасад. Внутри — новая плитка на полу и стенах, покраска, потолки «Армстронг», современные двери и окна. Установлены светильники, аварийные датчики и сплит-системы. В коридорах и санузлах использованы спокойные серые, белые и акцентные красные оттенки.