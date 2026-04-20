В Егорьевске запланировали дорожный ремонт на 2026 год

В городском округе Егорьевск утвердили план дорожного ремонта на 2026 год. На приведение дорог в порядок направят средства из муниципального бюджета и дотаций Московской области. В общей сложности работы пройдут на 28 километрах дорог, из них 12 километров построят для многодетных семей.

По словам начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Ильи Медведева, сейчас муниципалитет проводит торги на разработку проектно-сметной документации. Все объекты уже прошли госэкспертизу.

Основной ремонт начнется в мае и завершится в августе. Пока бригады занимаются только ямочным ремонтом. «Мосавтодор» использует литой асфальт, а муниципальные службы — горячий.

«Мосавтодор» оцифровал более 4000 ям, а муниципальные службы — более 1600. Ямы выявляют сотрудники и жители через портал «Добродел». Дефекты устраняют в течение суток.