В Егорьевске выберут подрядчика для благоустройства набережной

В городском округе Егорьевск Московской области объявили конкурс на благоустройство набережной реки Гуслица. Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение.

В рамках конкурса выберут подрядчика, который разработает проект благоустройства и выполнит работы на набережной реки Гуслица. Планируется благоустроить территорию площадью 2,5 гектара. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Егорьевск.

Завершить работы по благоустройству территории планируют в 2027 году.

