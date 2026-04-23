В Егорьевске устранили перебои в отоплении больницы

Жители Егорьевска в ходе «прямой линии» с президентом выразили обеспокоенность качеством отопления в местном медицинском учреждении. Они отметили временные сбои системы, происходившие в холодное время года.

Заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам Михаил Жильцов пояснил, что перебои были связаны с ремонтом котельной. По его словам, все неполадки устранили оперативно — простои оборудования длились не более часа.

В котельной больницы также смонтировали и запустили новое газовое оборудование. С его вводом в эксплуатацию подобных сбоев в отопительный период больше не должно быть.

По данным администрации округа, котельная на улице Жукова Гора, снабжающая теплом и горячей водой корпуса Егорьевской больницы, прошла масштабную реконструкцию. В ходе модернизации здесь полностью заменили технологическое оборудование, установили три новых современных котла отечественного производства, а также заменили все внутренние коммуникации и насосы.