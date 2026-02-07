В Егорьевске стартовала уборка снега

В Егорьевске сегодня в шесть утра началась плановая уборка снега. Специалисты местного службы благоустройства оперативно выехали на улицы города. В работе были задействованы 11 тракторов МТЗ-82, четыре МТЗ-320, пять мини-погрузчиков и два фронтальных погрузчика. Для вывоза снега привлекли пять самосвалов.

Помимо муниципальных служб, в уборке принимают участие и подрядные организации. Так, весь штат из 12 дворников ООО «Уют-сервис» вышел на расчистку придомовых территорий. Управляющий организации Игорь Куранов отметил, что в первую очередь они очищают входные группы многоквартирных домов, подъезды к подвалам и тротуары.

Всего в уборке снега сегодня задействовано более 90 дворников, включая дополнительный персонал. Техника работает в усиленном режиме, чтобы расчистить проезды, парковки и вывезти снег на специализированные площадки.