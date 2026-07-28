В Егорьевске стартовал конкурс изобразительного искусства «Лето на холсте»

1 августа Егорьевский историко-художественный музей объявил творческий конкурс изобразительного искусства «Лето на холсте». Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых дарований в области изобразительного искусства, а также на создание условий для развития их творческих способностей.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет. Конкурсные работы должны быть выполнены на тему «Летние мотивы» в одной из трех номинаций: «Пейзаж с натуры», «Индустриальный пейзаж» или «Натюрморт».

Для оценки работ будет сформировано профессиональное жюри из специалистов в области изобразительного искусства. Заявки на участие принимаются до 15 октября.

Подробная информация об условиях участия размещена на странице ВК Егорьевского историко-художественного музея по ссылке: [https://vk.ru/wall-7641876_10081](https://vk.ru/wall-7641876_10081).