В Егорьевске с 1 июня изменится маршрут № 27 «Егорьевск — Кочема»

Фото: МТДИ МО

С первого июня по просьбам жителей изменится схема движения маршрута № 27 «Егорьевск — Кочема». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в схему движения будет добавлен заезд к деревням Юринская и Харинская.

Благодаря изменениям жители этих населенных пунктов получат возможность комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом.

Автобусы будут совершать четыре рейса:

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

