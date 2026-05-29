С первого июня по просьбам жителей изменится схема движения маршрута № 27 «Егорьевск — Кочема». В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в схему движения будет добавлен заезд к деревням Юринская и Харинская.
Благодаря изменениям жители этих населенных пунктов получат возможность комфортно и безопасно пользоваться общественным транспортом.
Автобусы будут совершать четыре рейса:
от автостанции Егорьевск в 05:35 и 13:40;
от остановки «Харинская» в 7:02 и 15:32.
На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
