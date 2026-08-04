В Егорьевске прокладывают перемычки между котельными

В Егорьевске продолжаются работы по созданию перемычек между котельными на четырех участках: на улице Гражданской, 45А, Рязанской, 106, Касимовском шоссе, 3А и Коммунальной, 8А. Эти перемычки обеспечат переключение потребителей на другую котельную в случае аварии, что позволит избежать перебоев с теплом и горячей водой.

Ход работ проверил глава округа Дмитрий Викулов вместе с представителями администрации и общественности. Особое внимание было уделено участкам рядом с образовательными учреждениями. По словам главы, основные работы должны быть завершены до первого сентября.

«Главный результат — чтобы жители нормально прозимовали и не почувствовали никаких проблем с теплом и горячей водой», — подчеркнул Дмитрий Викулов.

Викулов отметил, что работы проводятся по народной программе «Единой России» и помогают сделать систему теплоснабжения города более надежной. Сейчас подрядчик немного отстает от графика, но все замечания уже учтены.

Глава округа также попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с шумом, техникой и земляными работами. Благоустройство территорий после ремонта восстановят к октябрю.