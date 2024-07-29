Семейный фестиваль-пикник «Добродень» прошел в Егорьевске

В Молодежном центре «Маяк» в Истре прошел фестиваль «Добродень». Это пикник для всей семьи с тематическими площадками, развлечениями, фуд-кортами, творческими мастерскими и концертной программой.

Участников праздника приветствовала заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова. Для гостей фестиваля подготовили более 30 активностей от творческой студии «Арт ранчо», гуманитарного центра «Покров», волонтеров Молодежного центра «Маяк», скаутов дружины «Белый собор», художников и рукодельниц округа.

Все желающие могли попробовать свои силы в беспроигрышной лотерее, психологических и спортивных играх, мастер-классах по робототехнике и гуслицкой росписи. Завершился праздник награждением финалистов фотоконкурса семейных портретов и запуском самолетиков с теплыми пожеланиями друг другу.

Напомним, фестиваль «Добродень» в Егорьевске проводят восьмой год подряд по инициативе Молодежного совета при главе округа.

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