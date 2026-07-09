В Егорьевске продолжается модернизация котельной на улице Гражданской

В Егорьевске идет модернизация котельной на улице Гражданской. Сейчас специалисты готовят основание под установку нового котла, который повысит надежность теплоснабжения в осенне-зимний период.

На данный момент рабочие демонтируют участок под будущую плиту фундамента. Часть работ выполняют вручную, затем планируют использовать мини-экскаватор. На демонтаж отводят около двух недель. После этого подрядчик приступит к устройству нового фундамента.

Новый котел планируют поставить до конца сентября. Из-за высокой загрузки предприятия-изготовителя возможны небольшие сдвиги по срокам, поэтому график поставки будут контролировать отдельно.

Глава округа Дмитрий Викулов посетил котельную с рабочим визитом. Он подчеркнул, что все работы осуществляются под строгим контролем.

«Даже если котел не придет в срок, котельная все равно будет работать в штатном режиме. Специалисты заверяют, что существующее оборудование позволит пройти зимний сезон без сбоев», — уточнил Викулов.

Обновление котельной на улице Гражданской — часть большой работы по подготовке коммунальной инфраструктуры округа к зиме. В этом году в Егорьевске всего планируют улучшить работу четырех котельных. А для бесперебойной работы котельных округа строят четыре перемычки между ними. Это позволит при необходимости переключать нагрузку с одного объекта на другой, чтобы жители не сталкивались с перебоями тепла и горячей воды.

После завершения работ оборудование проверят перед началом отопительного сезона.