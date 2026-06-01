В Егорьевске подвели итоги фестиваля «Играй на улице, оркестр!»

31 мая в парке Дворца культуры имени Г. К. Конина в Егорьевске состоялся IV Открытый областной фестиваль «Играй на улице, оркестр!». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в мероприятии приняли участие 17 коллективов и более 400 музыкантов.

В этом году фестиваль впервые объединил выступления музыкантов и ярмарку местных ремесленников. Участники могли посетить Егорьевский музей в перерыве между конкурсными выступлениями и награждением.

Профессиональное жюри под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя и главного дирижера духового оркестра Коломенской филармонии Александра Пономарева оценивало конкурсную программу. В состав жюри вошли педагоги, дирижеры и представители музыкального, театрального и образовательного сообщества.

Жюри высоко оценило подготовку и профессионализм участников фестиваля. Гран-при получил Королевский духовой оркестр под управлением дирижера Алексея Хроля.

Лауреатами I степени стали Образцовый детский коллектив Московской области «Можайский молодежный оркестр» и Мытищинский эстрадный оркестр «Ладья». Среди лауреатов II степени — сводный духовой оркестр «Эскадрон» и духовой оркестр «Томибэнд» из городского округа Люберцы, эстрадный оркестр «Колледж-Бэнд-Симфоджаз» из Коломны, ансамбль мажореток и духовой оркестр «Детской школы искусств» из Долгопрудного и Одинцовский духовой оркестр. Лауреатами III степени стали духовой оркестр «Детской школы искусств» из Долгопрудного, народный коллектив «Эстрадно-джазовый ансамбль „Экспромт“ из Дмитрова и эстрадный оркестр „Ля-джаз“ из Богородска.