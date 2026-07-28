В Егорьевске огнеборцы провели противопожарные рейды

Во вторник, 28 июля, работники 218-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели в поселке Шувое муниципального округа Егорьевск противопожарные рейды. Они напомнили населению о правилах пожарной безопасности.

Начальник части Дмитрий Гусев отметил, что опасность от пламени сильно возрастает, если возгорание обнаруживается поздно. Например, человек может спать и не чувствовать запаха дыма. Специалисты посоветовали гражданам установить в своих жилищах пожарные извещатели, которые являются эффективным средством предотвращения трагедий на пожарах.

Огнеборцы проинформировали население о том, что дымовые извещатели легко установить самостоятельно. Эти устройства стоят недорого, работают автономно и не требуют прокладки специальной линии пожарной сигнализации. Они реагируют на дым и подают громкий сигнал, позволяя обнаружить возгорание на ранней стадии и быстро покинуть помещение.

Спасатели объяснили жителям, как правильно обслуживать датчики. Пожарные подчеркнули, что установка дымового извещателя обходится гораздо дешевле, чем возможные убытки даже от небольшого пожара. Также специалисты поделились с гражданами алгоритмом действий при пожаре: куда звонить, какими подручными средствами можно потушить огонь, как избежать отравления продуктами горения и как безопасно эвакуироваться самому и помочь соседям. Кроме того, огнеборцы раздали профилактические памятки.